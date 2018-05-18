Пермский Промобот отправится покорять Силиконовую долину

Пермский Промобот отправился покорять Америку. Точнее, его новая версия, еще более приближенная к человеку. В июне творение наших программистов и инженеров получит оценку заокеанских специалистов. Но на этот раз о пресловутой "утечке мозгов" не может быть и речи.

Новое детище создателей Пермского Промобота в эти дни тестируется за океаном. И это часть стратегии по покорению мирового рынка. Сегодня в цехе, где делают эти умные машины, побывал губернатор Пермского края. Помимо увлекательной экскурсии состоялся и серьезный разговор.

Игорь Еремеев держит в руках главное отличие пермского Проморобота четвертого поколения от предыдущих. Шесть независимых положений позволяют его конечностям двигаться точно так же, как и у человека.

Игорь Еремеев, технический директор компании Promobot: "На данный момент таких роботов было продано порядка 30 штук, они работают в США, в Африке, в Москве. В Перми он тоже есть в музее Речного вокзала".

Кроме этого, он двигается во время общения и может подстраиваться под рост собеседника. Еще одно отличие от предыдущих версий - это слух. Микрофоны установлены по всему корпусу и работают по принципу «человеческого уха».

Алексей Южаков, председатель совета директоров компании Promobot: "Если сейчас будете говорить вы, он повернется к вам, он уже меня слышать не будет. То есть это прямо имитация человеческого общения".

Цех механической сборки - один из самых важных в компании Promobot. Специалистам нужно собрать каркас, сделать всю механику и отправить дальше изделие по конвейеру.

Успехи пермских разработчиков оценил глава региона Максим Решетников. Уже в самое ближайшее время проморобот появится в отделениях МФЦ, он будет работать над сокращением очередей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важно вокруг создать среду, потому что компания само по себе. Эти роботы – это же интеграторы десятков технологий. И многие из этих технологий рождаются в других пермских компаниях".

Начав четыре года назад делать роботов для сферы услуг, пермский проект «Промобот» сейчас продает треть своих изделий за рубеж. В своих стенах компании сегодня стало тесно, в буквальном смысле этого слова.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot: "Одновременно в одном здании на 500 квадратов у нас располагается и сборка, и настройка, и разработка, и лаборатория создания электроники, и многие другие вещи. Места нам сейчас очень не хватает".

Сейчас задача компании - освоение рынка США, с этой целью уже в июне Пермский Проморобот будет представлен мировой технической общественности в силиконовой долине.