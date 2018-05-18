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Многодетным Заозерья провели газ

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факел

В микрорайон Заозерье в Орджоникидзевском районе Перми, на участки, выделенные многодетным семьям, сегодня пришел газ. С опережением, ведь многие еще не успели построиться. Однако будущие новоселы такой расторопности только рады.

Это традиция - при запуске газа зажигать факел, значит, система работает. Сразу после этого обсуждение с местными жителями технических нюансов, потому что без подготовки газ в дом не завести.

- Где будет стоять котёл, в каком месте, котельной, на кухне и так далее.

Место встречи - Заозерье, участники - газовики, представители краевого правительства и будущие потребители - многодетные родители Перми, которые уже построили, строят или только планируют строительство дома.

В Заозерье 130 участков было выделено многодетным семьям, построили газопровод.

Елена и Александр Малковы уже два года как переехали в свой дом, и то, что газ наконец-то появился, стало хорошей новостью. Сейчас надо продумать, что и где будет располагаться.

факел

Ещё одна хорошая новость для многодетных - им полагается компенсация из краевого бюджета при подключении. Кроме того, региональное правительство реализует сейчас целую серию мероприятий поддержки потребителей - это подвод сетей до фасада, практика так называемых «выездных единых окон».

Антон Удальёв, и.о. заместителя председателя Правительства - руководитель РСТ Пермского края: "К нему приезжают сюда, получают от него заявку, он представляет минимальный перечень документов, которые требуются, с ними всё подписывается и не нужно больше бегать ни по каким инстанциям собирать документы и подписи".

В планах газификации этого года - 39 населённых пунктов в 23 районах края. Многодетным Заозерья осталось немного - заявки уже начали поступать, газовики готовы проработать с каждым индивидуально проект обустройства их жилья.

Андрей Бурыкин, директор пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Согласно этого проекта уже будет вестись газификация, ввод возле дома, где абонент укажет, либо, где есть техническая возможность, туда будет выведен газ, и оттуда будет газ заведён именно в дом".

Газификация - один из приоритетов главы региона Максима Решетникова. Среди основных задач - формирование региональной программы на ближайшие три года, выработка стратегии для территорий - строительство сетей либо станций приёма, хранения и регазификации природного газа для удалённых населённых пунктов.

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 18.05.2018 в 09:38 в рубрике - Вести Пермь

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