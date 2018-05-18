В Перми стартовал новый виток борьбы с «дикой торговлей»

В Перми дан старт новому витку борьбы с так называемой «дикой торговлей». На подъезде к Чусовскому мосту высадился прокурорский десант, усиленный сотрудниками ГИБДД, чиновниками администрации Орджоникидзевского района и даже краевого Министерства транспорта. Самодельные, наспех сколоченные павильоны, без лишних разговоров демонтировали. И пообещали в июне очистить от подобных придорожных универмагов всю округу. Речь о подъезде к мосту через Чусовую.

Виктор Вавилин, помощник прокурора Орджоникидзевского района г.Перми: "Они нарушают федеральный закон 257-й - об автомобильных дорогах. Нарушаются требования федерального закона об обеспечении безопасности дорожного движения. Нарушаются правила благоустройства. Вы видите, сколько мусора, неубранного хлама. И нарушается закон Пермского края об административных правонарушениях - организована несанкционированная торговля в неустановленных для этого местах".