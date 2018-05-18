Парковка подорожает: Дело не в деньгах, а в порядке

С июня платить за час парковки в центре Перми придется на 5 рублей больше. Решение принято, и сегодня в городской администрации организовали круглый стол, чтобы объяснить всем, зачем требуется это повышение. Тем более, что ответ не очевиден и, скорее, кроется в сфере психологии.

15 рублей не такая большая плата за возможность без проблем на час припарковать свой автомобиль в центре города. Так что введение платной парковки Андрей Смольский воспринимает, как необходимую плату за комфорт.

Андрей Смольский: "Удобно 20 минут, можно заплатить денежки, деньги не такие большие".

При необходимости Андрей готов платить и больше, а вот Антон, хоть с логикой платных парковок в целом и согласен, но отдавать больше 15 рублей не хочет.

Антон Корчагин: "Они потом снова больше будут еще, и так и до 30 дойдут, поэтому нет, больше не хочу".

Разговор о необходимости повышения платы за парковки продолжается уже за круглым столом в администрации города. Где постарались еще раз вникнуть в суть нормативного акта.

Задача нового закона не запретить, а упорядочить парковку в центре города. А если кто-то и откажется от автомобиля, например, в пользу велосипеда, то это не только одно парковочное место, но и для здоровья полезно.

Только в этом году платной парковкой в центре Перми воспользовались 66 тысяч раз. Общая сумма собранных средств более 10 миллионов рублей, расходы на содержание меньше пяти миллионов. Так что дело прибыльное. Но как говорят в администрации, дело не в деньгах, а в порядке, в том, что в центре города стало действительно свободно.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Если в начале нашей работы средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки превышала пять часов, то сейчас она составляет, грубо говоря, полтора часа, то есть более чем в 3 раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест.

Вопрос о повышении цены возник не на пустом месте. Как показывают исследования, в час пик дефицит мест стал ощущаться даже на платной парковке, заполняемость - 92%. Как альтернатива - повышение платы до 20 рублей в час с первого июня.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Загруженность платной парковки автомобилями говорит о том, что она стала слишком комфортной, и регуляторная функция этой системы пропала, и именно для того, чтобы продолжала работать эта система, как регулятор въезда машин в центр города, и необходимо повышать цену".

Организация работы платных парковок в Перми сегодня считается одной из самых успешных в стране. Так что теперь все чаще говорят о возможности расширения границ.