Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

Парковка подорожает: Дело не в деньгах, а в порядке

парковка

С июня платить за час парковки в центре Перми придется на 5 рублей больше. Решение принято, и сегодня в городской администрации организовали круглый стол, чтобы объяснить всем, зачем требуется это повышение. Тем более, что ответ не очевиден и, скорее, кроется в сфере психологии.

15 рублей не такая большая плата за возможность без проблем на час припарковать свой автомобиль в центре города. Так что введение платной парковки Андрей Смольский воспринимает, как необходимую плату за комфорт.

Андрей Смольский: "Удобно 20 минут, можно заплатить денежки, деньги не такие большие".

При необходимости Андрей готов платить и больше, а вот Антон, хоть с логикой платных парковок в целом и согласен, но отдавать больше 15 рублей не хочет.

Антон Корчагин: "Они потом снова больше будут еще, и так и до 30 дойдут, поэтому нет, больше не хочу".

Разговор о необходимости повышения платы за парковки продолжается уже за круглым столом в администрации города. Где постарались еще раз вникнуть в суть нормативного акта.

Задача нового закона не запретить, а упорядочить парковку в центре города. А если кто-то и откажется от автомобиля, например, в пользу велосипеда, то это не только одно парковочное место, но и для здоровья полезно.

Только в этом году платной парковкой в центре Перми воспользовались 66 тысяч раз. Общая сумма собранных средств более 10 миллионов рублей, расходы на содержание меньше пяти миллионов. Так что дело прибыльное. Но как говорят в администрации, дело не в деньгах, а в порядке, в том, что в центре города стало действительно свободно.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Если в начале нашей работы средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки превышала пять часов, то сейчас она составляет, грубо говоря, полтора часа, то есть более чем в 3 раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест.

Вопрос о повышении цены возник не на пустом месте. Как показывают исследования, в час пик дефицит мест стал ощущаться даже на платной парковке, заполняемость - 92%. Как альтернатива - повышение платы до 20 рублей в час с первого июня.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Загруженность платной парковки автомобилями говорит о том, что она стала слишком комфортной, и регуляторная функция этой системы пропала, и именно для того, чтобы продолжала работать эта система, как регулятор въезда машин в центр города, и необходимо повышать цену".

Организация работы платных парковок в Перми сегодня считается одной из самых успешных в стране. Так что теперь все чаще говорят о возможности расширения границ.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги

Опубликовано: 18.05.2018 в 08:41 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

Девушек в интересном положении собрал краевой конкурс

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

Пермская опера возвращает забытые сочинения

Трудовые отряды: совместить приятное с полезным

«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%

Главная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 раз

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

Обратите внимание

в Перми

Парковка подорожает: Дело не в деньгах, а в порядке

С июня платить за час парковки в центре Перми придется на 5 рублей больше.
18.05.2018 в 08:41

Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018».
17.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Девушек в интересном положении собрал краевой конкурс

Из 100 участниц жюри выбрали всего семь лучших. Финал краевого конкурса состоится 5 июля.
17.05.2018 в 17:41

Метки: в Перми, Общество

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

Подробный список домов, которые 19 мая останутся без воды, можно найти на сайте компании «Новогор-Прикамье».
17.05.2018 в 17:19

Метки: в Перми, Общество

Пермская опера возвращает забытые сочинения

Оперы «Монна Ванна» Сергея Рахманинова и «Принцесса Юрата» Николая Голованова будут исполнены 17 мая в концертном формате.
17.05.2018 в 17:00

Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018».
17.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

В Ленинский районный суд Перми поступил новый иск по делу о подмене детей в Пожвинском роддоме 40 лет назад.
17.05.2018 в 10:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

Как не допустить распространения деструктивных взглядов среди учащихся?
17.05.2018 в 09:37

Метки: в Пермском крае, Общество, В России, Власть

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

С 7 марта 2018 года начал действовать федеральный закон №48-ФЗ.
16.05.2018 в 15:36

Метки: В России, в Пермском крае

В «Ночь музеев» будет не до сна

19 мая во всех музеях страны состоится «Ночь музеев».
16.05.2018 в 13:00

Метки: в Перми, В России, Культура

Лента новостей RSS каналы

Парковка подорожает: Дело не в деньгах, а в порядкеПарковка подорожает: Дело не в деньгах, а в порядке

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

Девушек в интересном положении собрал краевой конкурсДевушек в интересном положении собрал краевой конкурс

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжениеВ Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

Пермская опера возвращает забытые сочиненияПермская опера возвращает забытые сочинения

Трудовые отряды: совместить приятное с полезнымТрудовые отряды: совместить приятное с полезным

«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧВ Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%

Главная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 разГлавная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 раз

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектовВ Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермский авиаполк усилят новыми истребителямиПермский авиаполк усилят новыми истребителями

Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощейВершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей

Утро начинается с йогиУтро начинается с йоги

Что нам стоит двор благоустроитьЧто нам стоит двор благоустроить

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилыРечная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Дело о подмене детей: готовится четвертый искДело о подмене детей: готовится четвертый иск

Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»

В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещамиВ Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступностиНа Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья

Театр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебютыТеатр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебюты

«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную