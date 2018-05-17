«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые
20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018». Чтобы стать участником этого события, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а несовершеннолетним - справку-допуск от врача. Начало «Азимута» в Перми в парке «Балатово» в 12.00. Подготовленные трассы - различного уровня сложности, так что каждый участник выберет дистанцию по силам и сможет не только получить колоссальный заряд бодрости, но и испытает на себе азарт спортивной борьбы. Организаторы обращают внимание на то, что вся территория проведения соревнований прошла санитарную обработку от клещей. Заявки на участие будут принимать ежедневно до 19 мая во дворце спорта «Орленок» с 14:00 до 19:00, а в день проведения соревнований 20 мая в парке «Балатово» с 9:00 до 11:00.
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