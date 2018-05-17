Девушек в интересном положении собрал краевой конкурс

В Перми прошел кастинг краевого конкурса будущих мам-2018. Из 100 участниц жюри выбрали всего семь лучших. Девушкам в интересном положении нужно было в произвольной форме рассказать о себе и о свой семье. Многие пришли с детьми, мужьями, последние активно включились в процесс и даже выступали на сцене вместе со своим беременными женами. Теперь финалисткам предстоит серьезная подготовка в борьбе за призовые места: занятия по хореографии, актерскому мастерству, дефиле. За здоровьем будущих мам будет наблюдать медицинская комиссия. Итоговое мероприятие назначено на 5 июля.