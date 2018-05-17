В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

В субботу 19 мая в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми будет частично отключено водоснабжение на время аварийных работ по улице Карпинского, 101Б. Об этом сообщают в компании «Новогор-Прикамье». С 9.30 утра до 19.30 часов вечера без воды останется несколько домов по улице Свиязева, Геологов, Камышловская, Глинки, Леонова, Норильская, Рязанская, Сусанина и Чердынская. В это же время будет проходить ремонт сетей на улице Оршанская, 32, из-за чего от водоснабжения отключат часть домов по улицам Бенгальская, Бумажников, Пузырева, Мозырьская, Мозырьский 2-й, Оршанская, Сухумская, Цимлянская. Подробный список домов, которые останутся без воды, можно найти на официальном сайте компании «Новогор-Прикамье».