Пермская опера возвращает забытые сочинения

Пермская опера возвращает на сцену два забытых сочинения. Это оперы «Монна Ванна» Сергея Рахманинова и «Принцесса Юрата» Николая Голованова. Они будут исполнены 17 мая в концертном формате. Голованов известен как дирижер, а вот то, что он был композитором, знают немногие. Он написал множество опусов, в первую очередь романсов и духовных сочинений. А «Принцесса Юрата» - старинная литовская легенда о происхождении янтаря, которую Николай Голованов положил на музыку. Это была его дипломная работа в Московской консерватории. Сочинение долгое время оставалось не просто забытым, а неизвестным. Партитура не была издана и, по имеющимся данным, целиком исполнялась лишь дважды - в начале прошлого века. Нотную рукописную запись удалось найти солистке Пермского театра оперы и балета Наталье Кирилловой в музее имени Глинки.

Наталья Кириллова, солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Мы имеем все рукописи, два варианта партитуры рукописной и автограф клавира. Его почерк. Действительно 100 лет не исполнялась. И мы сейчас имеем возможность познакомиться с этой музыкой".

Во втором отделении прозвучит Сергей Рахманинов и его неоконченная опера «Монна Ванна» по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Композитор написал только первый акт и больше никогда к нему не возвращался.

Валерий Платонов, дирижер Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Он с Метерлинком не смог договориться об авторских правах. Если б он все-таки дописал эту оперу, ее завершил, то она могла бы исполняться только в России. Ее оркестровал композитор Геннадий Белов, мы решили все это в комплекте исполнить".