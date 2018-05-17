Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

Пермская опера возвращает забытые сочинения →

Трудовые отряды: совместить приятное с полезным

смотреть видео

трудовые отряды

Темой обсуждения на заседании краевого правительства стала летняя занятость молодежи. В этом году будет сформировано 84 трудовых отряда в 7 муниципалитетах края. Студенты смогут попробовать себя в качестве вожатых, официантов, ветеринаров и даже агрономов. И при этом, конечно же, получить свой первый заработок. К примеру, зарплата в педагогическом отряде варьируется от 8 до 12 тысяч рублей, в строительном - от 25.

Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»: "Сначала они приходят за зарплатой, но остаются уже за атмосферой, традициями, коллективом, друзьями и возможностью поучаствовать в мероприятиях".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2018 в 16:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%

Главная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 раз

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов

Пермь. Вести-Спорт

Что нам стоит двор благоустроить

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

Пермская опера возвращает забытые сочинения →

Обратите внимание

в Перми

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

Подробный список домов, которые 19 мая останутся без воды, можно найти на сайте компании «Новогор-Прикамье».
17.05.2018 в 17:19

Метки: в Перми, Общество

Пермская опера возвращает забытые сочинения

Оперы «Монна Ванна» Сергея Рахманинова и «Принцесса Юрата» Николая Голованова будут исполнены 17 мая в концертном формате.
17.05.2018 в 17:00

Метки: в Перми, Общество, Культура

Трудовые отряды: совместить приятное с полезным

В этом году в крае будет сформировано 84 трудовых отряда. На какой первый заработок могут рассчитывать студенты?
17.05.2018 в 16:37

Метки: в Перми, Общество

«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

На заседании краевого правительства рассказали об организации летнего отдыха детей.
17.05.2018 в 16:17

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Более 32 тысяч случаев ВИЧ зарегистрировано на территории Пермского края, треть из них приходится на Пермь.
17.05.2018 в 16:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

В России

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

В Ленинский районный суд Перми поступил новый иск по делу о подмене детей в Пожвинском роддоме 40 лет назад.
17.05.2018 в 10:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

Как не допустить распространения деструктивных взглядов среди учащихся?
17.05.2018 в 09:37

Метки: в Пермском крае, Общество, В России, Власть

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

С 7 марта 2018 года начал действовать федеральный закон №48-ФЗ.
16.05.2018 в 15:36

Метки: В России, в Пермском крае

В «Ночь музеев» будет не до сна

19 мая во всех музеях страны состоится «Ночь музеев».
16.05.2018 в 13:00

Метки: в Перми, В России, Культура

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжениеВ Индустриальном и Орджоникидзевском районах частично отключат водоснабжение

Пермская опера возвращает забытые сочиненияПермская опера возвращает забытые сочинения

Трудовые отряды: совместить приятное с полезнымТрудовые отряды: совместить приятное с полезным

«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты

В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧВ Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%

Главная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 разГлавная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 раз

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектовВ Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермский авиаполк усилят новыми истребителямиПермский авиаполк усилят новыми истребителями

Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощейВершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей

Утро начинается с йогиУтро начинается с йоги

Что нам стоит двор благоустроитьЧто нам стоит двор благоустроить

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилыРечная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Дело о подмене детей: готовится четвертый искДело о подмене детей: готовится четвертый иск

Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»

В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещамиВ Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступностиНа Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья

Театр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебютыТеатр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебюты

«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова

Трэш-мода для взрослыхТрэш-мода для взрослых

Диалог с прокуроромДиалог с прокурором

Началось комплектование групп в детских садахНачалось комплектование групп в детских садах

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную