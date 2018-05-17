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Трудовые отряды: совместить приятное с полезным
Темой обсуждения на заседании краевого правительства стала летняя занятость молодежи. В этом году будет сформировано 84 трудовых отряда в 7 муниципалитетах края. Студенты смогут попробовать себя в качестве вожатых, официантов, ветеринаров и даже агрономов. И при этом, конечно же, получить свой первый заработок. К примеру, зарплата в педагогическом отряде варьируется от 8 до 12 тысяч рублей, в строительном - от 25.
Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»: "Сначала они приходят за зарплатой, но остаются уже за атмосферой, традициями, коллективом, друзьями и возможностью поучаствовать в мероприятиях".
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