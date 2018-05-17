«Пермские каникулы»: путевки, компенсации, сертификаты
На заседании краевого правительства рассказали об организации летнего отдыха детей. Речь шла о путевках, компенсациях и сертификатах. В этом году детей примут 1250 лагерей и санаториев. Размер поддержки семьям будет варьироваться от 6 до 26 тысяч рублей, в зависимости от социального статуса. Также будут выдавать сертификаты на детский отдых. Одно из нововведений - компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка сироты смогут получить и замещающие семьи. Выбрать лагерь и узнать всю необходимую информацию можно на сайте «Пермские каникулы».
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Целенаправленно стремимся увеличить охват детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации - сироты, дети с ограниченными возможностями, состоящие в группе социального риска. Всего в этом году оздоровим 104 тысячи человек этих категорий".
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