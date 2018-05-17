В Прикамье увеличат число обследований на ВИЧ

Более 32 тысяч случаев ВИЧ зарегистрировано на территории Пермского края, треть из них приходится на Пермь. В планах специалистов краевого центра борьбы со СПИДом увеличить количество обследований для выявления носителей инфекции. При этом получать данные о состоянии здоровья пермяков врачи намерены не только с помощью анализов крови, но и слюны.

Евгений Сармометов, руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Мы закупаем порядка 15 тысяч слюнных тестов, которые потом будут использованы для диагностики вич-инфекции у лиц, которые направляются на экспертизу на алкогольное и наркотическое опьянение. Эти тесты, я думаю, у нас поступят где-то во второй половине июля".