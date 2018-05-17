Новый закон о культуре Пермского края готов на 99%

Он готов на 99%. Речь о новом законе о культуре Пермского края. Сегодня положения законопроекта активно обсуждаются. Спектр- от поддержки авангарда до привлечения денег в культуру и туризм.

Авангардное искусство в Пермском крае набирает обороты. Стиль контемпорари в балете существует в Перми уже со времён балета Евгения Панфилова, а в последние годы в разных уголках Прикамья начали появляться совсем уж уникальные люди - авангардные композиторы. Даже такие изменение отныне будут зафиксированы в законопроекте о культуре Пермского края. Известный пермский композитор Игорь Машуков на последнем рассмотрении закона о культуре в Пермском крае предложил поддержать современные начинания на нашей территории.

Игорь Машуков, композитор Член общественного совета по культуре: "Я посмотрел новую редакцию, есть авангардное искусство, ну где еще, в каком законе на территории России есть авангардное искусство? Я сомневаюсь, что где-то это есть, а у нас это есть и это просто здорово!".

Также закон отмечает необходимость сохранения культурных кодов Пермского края, равного доступа жителей всех территорий к культурным ценностям, защиту интересов творческих работников, устанавливает взаимосвязь сферы культуры и градостроительной политики. В целом Закон Пермского края "О государственной политике в сфере культуры Пермского края" уникален. Разрабатывался законопроект совестными усилиями - деятелями культуры и отраслевым министерством.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Закон носит рамочный характер, он не определяет каких-то конкретных действий в сфере культуры, он скорее определяет наше соответствие той деятельности, которой мы занимаемся, с федеральными проектами, и определяет основные ключевые направления деятельности, которые мы видим сами для себя".

Кроме того, законопроект предусматривает возможность делегировать некоторые полномочия по управлению сферой культуры общественным институтам. Согласно нему многие управленческие функции можно будет передавать некоммерческим организациям и просто талантливым людям.

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра Член общественность совета по культуре: "Культура может быть локомотивом экономики Пермского края, за счёт привлечения зрителей, за счёт привлечения туристов. Обеспечить доступность каждого жителя Пермского края к культурным ценностям".

На сегодняшний день закон готов на 99%. Это подтвердили члены общественного совета после заседания. Лишь некоторые формулировки потребовали более детальной юридической проработки. Теперь деятели культуры ждут майского заседания ЗС, где этот закон будет рассмотрен в первом чтении.