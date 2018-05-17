Главная пробка Перми увеличила интернет-трафик в 9 раз

Ремонт коммунального моста в Перми и сопутствующие пробки как причина взрывного роста мобильного интернета. По сообщениям только одного оператора связи, по сравнению с обычным будним днем трафик вырос в 9 раз. Компания связывает это с активным использованием смартфонов в пробке. Самый большой рост передачи данных наблюдался от улицы Якутской до Красноборской– почти в 10 раз. Это выше, чем показатели 1 и 9 мая в центре Перми.