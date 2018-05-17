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В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов

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В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов. Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект, в котором продавали веники, древесный уголь, венки - снесли. Инициатором акции стала прокуратура Орджоникидзевского района Перми. К работам подключились управление автодорог, администрация и ГИБДД. Подробности выясняла Лариса Стрельникова.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2018 в 14:45 в рубрике - Вести Пермь

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