В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов
В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов. Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект, в котором продавали веники, древесный уголь, венки - снесли. Инициатором акции стала прокуратура Орджоникидзевского района Перми. К работам подключились управление автодорог, администрация и ГИБДД. Подробности выясняла Лариса Стрельникова.
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