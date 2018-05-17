Пермь. Вести-Спорт

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- Ведущие игровые клубы края просят поддержки своих болельщиков.

- Гандболистов Пермских медведей ожидает, возможно, заключительная решающая игра сезона. Первую гостевую битву с Сунгулью за 5-е место в стадии плей-офф Суперлиги пермяки выиграли с преимуществом в один мяч - 23:22. Вторая встреча двух уральских команд состоится в субботу 19 мая в 15:00 часов в СК "Сухарева".

- Самых быстрых спортсменов-пожарных определяли на пермском стадионе «Динамо».