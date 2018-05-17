Что нам стоит двор благоустроить

До 28 мая в районных администрациях Перми ждут от жителей коллективные заявки на благоустройство дворов. Как и в прошлом году, заявителю стоит учесть ряд нюансов.

Новый асфальт во дворе - лишь часть того, что было сделано. Чтобы всё получилось, делали собрание не только своим домом, рассказала Алла Бородина, но ещё и с тремя соседними. Все вместе они окружают этот большой и теперь благоустроенный двор.

Алла Бородина, председатель ТСЖ: "Устраивает не только жильцов, но и гостей, которые приходят, поскольку в окружении таких дворов нет, так что сейчас здесь бывает много народа".

В прошлом году, благодаря участию в федеральной программе, в Перми начали массово благоустраивать дворовые территории. И зависело всё от активности жителей - для начала собрание, потом заявка в районную администрацию.

Столь масштабных работ по благоустройству пермских дворов не было давно. В прошлом году их количество составило 185, работы прошли во всех районах краевого центра.

И процесс продолжается. От жителей Перми ждут заявки на получение субсидии на благоустройство придомовой территории. То, что программа работает, подтверждают итоги прошлого года, в этом ожидают не меньшей активности.

Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Источники финансирования, как и в прошлом году - федеральный, краевой, муниципальный бюджет. Общая сумма средств запланированных в текущем году - более 261 миллиона".

Свои средства жители не вкладывают, но к единому мнению прийти надо, чтобы сообща решить, стоит ли ждать ещё, или уже в этом году принимать участие в Формировании современной городской среды.

Среди прочего в этом году во дворах предстоит асфальтирование, установка ограждений, установка освещения, благоустройство газонов, кронирование деревьев, озеленение - тоже немаловажный фактор в обновлении придомовой территории.

Для того чтобы подать заявку в администрацию своего района, у пермяков есть почти две недели - приём продлится до 28 мая.