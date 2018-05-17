Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Что нам стоит двор благоустроить →

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

смотреть видео

навигация

Речники и дачники Пермского края ждут таяния снега, которого еще очень много в северных территориях региона. Только так можно будет вновь наполнить водой судоходные реки. Навигация давно началась, а многие маршруты так и не работают. Надолго ли обмелела Кама?

Дачный сезон для всех пассажиров «Салюта» начинается вместе с навигацией. Юрий Карпов всю жизнь посвятил речному флоту, так что своих постояльцев на маршруте Старые Ляды - Куликово знает в лицо. Первый дачный рейс в выходные уже собрал 130 человек.

Юрий Карпов, моторист-рулевой теплохода «Салют»: "Мы каждого знаем, нас все знают, знаем, кто куда плывет, у кого где дача, то есть атмосфера хорошая.

мель

Автомобильная дорога до Куликово, где находится дача Галины, доступна от силы несколько дней в сезон, и то для тяжелых внедорожников. Так что остается один путь - по реке.

Галина Петровых, пассажир: "Дороги нет, вот молимся, чтобы на нам не закрыли каждый год. Просим, каждый год пишем в Министерство транспорта, чтобы только не закрывали наш маршрут".

В Пермском крае около 40 населенных пунктов, до которых добраться можно только по воде. Срок навигации ограничен, и на этот раз еще и уровень воды преподносит сюрпризы. Относительно комфортный сход на берег есть далеко не везде.

Нынешний уровень воды называют рекордно низким. На маршруте Андрея Ощепкова недоступными для пассажиров остаются как минимум две остановки - «Ветляны» и «Заозерье».

Андрей Ощепков, капитан-механик теплохода «Салют»: "Даже старожилы, которые по 30-40 лет на речке живут, не видели такой маленькой воды. Сложное судовождение, узкий судовой ход".

В Ветлянах подходить к берегу теплоходу здесь просто опасно. А открытие навигации по маршруту «Березники - Быстрая» вообще пришлось перенести.

теплоход

Сергей Козьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства транспорта Пермского края: "Как от Березников невозможно было отойти, так и не в Быструю подойти. В настоящее время замеры делаются ежедневно, и перевозчик определил, что с 18 числа маршрут откроется".

Это подтверждается и прогнозом синоптиков. Запасы снега на северо-востоке Прикамья остаются значительными, а уже в ближайшие дни столбик термометра может подняться выше 20 градусов.

Сергей Костырев, инженер государственной сети наблюдений Пермского центра по Гидрометеорологии: "В связи со значительным потеплением, которое будет наблюдаться в предстоящие выходные, мы можем ожидать повышения уровня воды в начале следующей недели".

Пусть с опозданием, но время для перевозки рассады и летних запасов еще придет. Главным ожиданием дачников как всегда остается первое весеннее солнце.

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 17.05.2018 в 11:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья

Театр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебюты

«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова

Трэш-мода для взрослых

Диалог с прокурором

Началось комплектование групп в детских садах


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Что нам стоит двор благоустроить →

Обратите внимание

в Перми

Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей

Уже посажено 12 га капусты и почти 40 га картофеля.
17.05.2018 в 12:36

Метки: в Перми, Общество

Утро начинается с йоги

Накануне прошло первое йога-утро в Черняевском лесу.
17.05.2018 в 12:18

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Что нам стоит двор благоустроить

До 28 мая в районных администрациях Перми ждут коллективные заявки от жителей на благоустройство дворов.
17.05.2018 в 12:03

Метки: в Перми, Общество, Власть

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Нынешний уровень воды называют рекордно низким. Надолго ли обмелели реки Прикамья?
17.05.2018 в 11:42

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Выводы будут озвучены уже в ближайшее время, и думцы примут рекомендации для работы.
17.05.2018 в 11:18

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Власть

В России

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

В Ленинский районный суд Перми поступил новый иск по делу о подмене детей в Пожвинском роддоме 40 лет назад.
17.05.2018 в 10:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

Как не допустить распространения деструктивных взглядов среди учащихся?
17.05.2018 в 09:37

Метки: в Пермском крае, Общество, В России, Власть

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

С 7 марта 2018 года начал действовать федеральный закон №48-ФЗ.
16.05.2018 в 15:36

Метки: В России, в Пермском крае

В «Ночь музеев» будет не до сна

19 мая во всех музеях страны состоится «Ночь музеев».
16.05.2018 в 13:00

Метки: в Перми, В России, Культура

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощейВершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей

Утро начинается с йогиУтро начинается с йоги

Что нам стоит двор благоустроитьЧто нам стоит двор благоустроить

Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилыРечная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

Дело о подмене детей: готовится четвертый искДело о подмене детей: готовится четвертый иск

Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»

В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещамиВ Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступностиНа Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья

Театр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебютыТеатр оперы и балета прощается со звездами и обещает громкие дебюты

«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова

Трэш-мода для взрослыхТрэш-мода для взрослых

Диалог с прокуроромДиалог с прокурором

Началось комплектование групп в детских садахНачалось комплектование групп в детских садах

Чемпионат мира по футболу не за горамиЧемпионат мира по футболу не за горами

Дело о перепутанных младенцах: исков всё большеДело о перепутанных младенцах: исков всё больше

Радиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурсРадиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурс

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующимДолжник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

Нерест - сматывай удочки!Нерест - сматывай удочки!

В крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалитаВ крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалита

Росреестр: В Прикамье половина земельных участков - «бесправные»Росреестр: В Прикамье половина земельных участков - «бесправные»

«Парма» завершила сезон«Парма» завершила сезон

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В «Ночь музеев» будет не до снаВ «Ночь музеев» будет не до сна

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную