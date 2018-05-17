Речная навигация: такой малой воды не помнят даже старожилы

Речники и дачники Пермского края ждут таяния снега, которого еще очень много в северных территориях региона. Только так можно будет вновь наполнить водой судоходные реки. Навигация давно началась, а многие маршруты так и не работают. Надолго ли обмелела Кама?

Дачный сезон для всех пассажиров «Салюта» начинается вместе с навигацией. Юрий Карпов всю жизнь посвятил речному флоту, так что своих постояльцев на маршруте Старые Ляды - Куликово знает в лицо. Первый дачный рейс в выходные уже собрал 130 человек.

Юрий Карпов, моторист-рулевой теплохода «Салют»: "Мы каждого знаем, нас все знают, знаем, кто куда плывет, у кого где дача, то есть атмосфера хорошая.

Автомобильная дорога до Куликово, где находится дача Галины, доступна от силы несколько дней в сезон, и то для тяжелых внедорожников. Так что остается один путь - по реке.

Галина Петровых, пассажир: "Дороги нет, вот молимся, чтобы на нам не закрыли каждый год. Просим, каждый год пишем в Министерство транспорта, чтобы только не закрывали наш маршрут".

В Пермском крае около 40 населенных пунктов, до которых добраться можно только по воде. Срок навигации ограничен, и на этот раз еще и уровень воды преподносит сюрпризы. Относительно комфортный сход на берег есть далеко не везде.

Нынешний уровень воды называют рекордно низким. На маршруте Андрея Ощепкова недоступными для пассажиров остаются как минимум две остановки - «Ветляны» и «Заозерье».

Андрей Ощепков, капитан-механик теплохода «Салют»: "Даже старожилы, которые по 30-40 лет на речке живут, не видели такой маленькой воды. Сложное судовождение, узкий судовой ход".

В Ветлянах подходить к берегу теплоходу здесь просто опасно. А открытие навигации по маршруту «Березники - Быстрая» вообще пришлось перенести.

Сергей Козьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства транспорта Пермского края: "Как от Березников невозможно было отойти, так и не в Быструю подойти. В настоящее время замеры делаются ежедневно, и перевозчик определил, что с 18 числа маршрут откроется".

Это подтверждается и прогнозом синоптиков. Запасы снега на северо-востоке Прикамья остаются значительными, а уже в ближайшие дни столбик термометра может подняться выше 20 градусов.

Сергей Костырев, инженер государственной сети наблюдений Пермского центра по Гидрометеорологии: "В связи со значительным потеплением, которое будет наблюдаться в предстоящие выходные, мы можем ожидать повышения уровня воды в начале следующей недели".

Пусть с опозданием, но время для перевозки рассады и летних запасов еще придет. Главным ожиданием дачников как всегда остается первое весеннее солнце.