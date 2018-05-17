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← Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

Депутаты обсудили эффективность исполнения бюджета-2017

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Комитеты Пермской городской думы вместе с представителями администрации краевой столицы обсудили эффективность исполнения бюджета в 2017 году. Выводы будут озвучены уже в ближайшее время, и думцы примут рекомендации для работы. Главный финансовый документ состоит из 25 муниципальных программ, в которых учтены все стороны городской жизни, детально расписано, на что расходуются средства. Львиная доля казны была потрачена на образование - на школы и садики. Депутаты внимательно следили за расходованием каждой копейки - а для этого необходимо учесть и достижения, и ошибки.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Исполнение этих муниципальных программ находится под пристальным контролем депутатского корпуса. Наибольшие вопросы по исполнению вызывают две муниципальные программы - «Развитие сети образовательных учреждений г. Перми», а также о законности и платности земельных участков на территории г. Перми.

Из 25 программ, депутаты отметили 13 за высокую степень эффективности их реализации. Еще 10 получили среднюю оценку. Все это станет основой для работы над бюджетом следующего года.

 

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Власть

Опубликовано: 17.05.2018 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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