Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

В Ленинский районный суд Перми поступил новый иск по делу о подмене детей в Пожвинском роддоме 40 лет назад. Теперь уже три героини этой непростой истории требуют от самых разных структур и учреждений материальное возмещение.

Вероника Швецова обращается "мама" к матери, которая её воспитала, но оказалась неродной. Сегодня девушка впервые в зале суда, как и её настоящая мама - Юлия Савельева.

Неладное сразу после родов заподозрила Римма Швецова. Дочь Вероника не походила ни на кого из родственников. Опасения подтвердились спустя 4 десятилетия - с помощью теста ДНК. Вот родная дочь женщины - Татьяна. В семьях уверены - подмена произошла в роддоме Пожвинской больницы.

К заявленным искам Риммы Швецовой на 12 млн рублей и её неродной дочери Вероники на 10 млн добавился иск второй матери - Юлии Савельевой - также на 10 млн рублей.

В суде высказали опасения, что процесс может затянуться на неопределённый срок, если о необходимости приобщить иск заявит и вторая дочь - Татьяна Савельева. Как рассказали семьи, такой иск действительно будет, но уже в рамках другого дела.

В качестве ответчиков - 6 государственных структур: региональное правительство, краевой и федеральный Минздрав, Министерство финансов, федеральное казначейство и Пожвинская больница. Её представители заявляют, что у Савельевых и Швецовых нет доказательств подмены. А также считают подозрительным, что тревогу забили только сейчас. Истцы же аргументируют - раньше подобных исследований просто не существовало.

Игорь Савин, представитель истцов: "Челябинский случай очень наглядный, когда Зоя Туканова обратилась к врачам, сказала: мне ребенка подменили, в то время, в советское, ей сказали: у вас послеродовая травма, обратитесь к психиатру".

Речь о подобной ситуации в Челябинской области. Здесь детей перепутали 30 лет назад из-за созвучных фамилий матерей - Туганова и Тулигенова. Суд в итоге признал подмену, правда, снизил сумму компенсации морального вреда с 10 до 1 млн рублей. Финал пермского дела пока далеко, третье, и не последнее, заседание состоится 25 июня.