Ларьки станут дизайнерскими, а «Пермский Арбат» разделят на «пазлы»

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киоски

На градостроительном совете при главе Перми Дмитрии Самойлове обсуждали важные для всего города проекты. Один из вопросов - новый дизайн пермских киосков и ларьков. Облик для нестационарных торговых объектов придумал архитектор Ринат Муртазин. Именно его проект признали победителем в конкурсе типовых архитектурных решений, который проводил краевой Минстрой. Также прозвучало, что новые павильоны будут появляться в городе постепенно. Заключенные ранее контракты с представителями бизнеса будут действовать до срока своего окончания.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Павильоны светлые, прозрачные. Я думаю, еще стоит с освещением поработать. Оно в проекте должно быть представлено на приличном уровне. Для того чтобы учитывать точку зрения профессионального сообщества, проекты такого уровня должны быть проработаны, а значит, большее количество людей надо вовлекать в эти процессы".

В этот раз заседание Градсовета прошло в рамках 7-го межрегионального архитектурно-строительного форума. В обсуждении того, как сделать город лучше, приняли участие не только строители и архитекторы - подключились экологи, коммунальщики, художники, техники и политики.

улица

Тема развития улицы Пермской вызвала бурную дискуссию. «Пермский Арбат» было предложено разделить на «пазлы». Красная зона - привлекает внимание, синяя вызывает интерес, в зеленой можно отдохнуть с комфортом, в темно-розовой - переключить внимание.

Виктор Щипалкин, член Союза архитекторов России, почетный архитектор России, член Градостроительного совета при главе города Перми: "Очень честная, глубокая работа. Радует, что она охватила не только территорию самой улицы, но и прилегающие. Плюс приятные мелочи - определили место для размещения арт-объекта, это все в комплексе делает работу очень живой".

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 17.05.2018 в 10:28 в рубрике - Вести Пермь

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