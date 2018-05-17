На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности
В Пермском крае разрабатывают профилактическую систему подростковой преступности, об этом в своем докладе рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании Совета безопасности Российской Федерации, которое прошло в Саратове под патронажем секретаря Совбеза России Николая Патрушева и полпреда Президента страны в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Основной темой мероприятия стали вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодёжи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории регионов округа.
Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная база, создана система социальных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, выработан и устойчиво функционирует механизм предупреждения и пресечения экстремистских и террористических проявлений".
В свою очередь Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.
Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ: "К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде, относятся как внутренние проблемы, так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций".
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