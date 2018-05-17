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«Припозднились с вакциной»: Губернатор объявил выговор министру здравоохранения Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства объявил выговор министру здравоохранения Прикамья Дмитрию Матвееву за срыв поставок противоклещевой вакцины и дал ему две недели на исправление ситуации. Чиновник признал, что подведомственное ему министерство «припозднилось с закупками».
Чуть позже стало известно, что вторая основная партия вакцины против клещевого энцефалита всё-таки начала поступать в медицинские учреждения региона. Эту информацию подтвердил главный эпидемиолог края Кирилл Овчинников. По его словам, некоторые пермские поликлиники могли начать вакцинацию 16 мая во второй половине дня. В районах края, в зависимости от их удаленности, вакцина будет доступна 17-18 мая.
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