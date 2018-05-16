Театр оперы и балета прощается со звездами балета и обещает громкие дебюты

Балетную труппу Пермского театра оперы и балета покидают Инна Билаш и Никита Четвериков. Как сообщили в театре, со следующего сезона Инна будет танцевать в Цюрихе, а Никита вместе с женой Евгенией Четвериковой в Праге. Инна Билаш и Никита Четвериков исполняют все главные партии в балетах классического репертуара и современных постановках - от «Лебединого озера» до «Условно убитого». Никита Четвериков, кроме того, что постоянно танцует с Инной Билаш, является пермским партнером приглашенной примы-балерины Натальи Осиповой.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: «Я очень благодарен Инне Билаш, Евгении и Никите Четвериковым за сотрудничество, высокий профессионализм и их вклад в развитие театра, и желаю им добиться столь же блестящих успехов на новом месте. Но это начало нового этапа не только для них, но и для молодых артистов пермской труппы, которые давно готовы выйти на ведущие позиции. Так что в новом сезоне зрителей ждут приятные открытия и громкие дебюты».