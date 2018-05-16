«Come back»: персональная выставка Игоря Шушпанова

В Пермской Арт-резиденции открылась персональная выставка Игоря Шушпанова. Автор назвал её «Come back». Экспозиция объединила пластические и графические работы последних лет. Сегодня Игорь Шушпанов – художник и скульптор, живет и работает в Москве. А начинал творческую карьеру в Перми как актёр и театральный художник. 10 лет назад он переехал в столицу. Выставка «Come back» - история о возвращении автора к истокам, месту с которого все начиналось, родному городу. В своей персональной выставке Игорь Шушпанов представил новый взгляд на скульптуру, а также серию графики, созданную за прошедшие пять лет.

Игорь Шушпанов, художник: "Начинается с линий, может, будут два персонажа, как они будут друг с другом общаться - я не знаю, потом я линии одни прорабатываю, другие опускаю, и получаются силуэты, потом их нагружаю цветом. Начинаю локально вводить цвет, и все меняется в картине. Делаю шаг и смотрю, что получилось".