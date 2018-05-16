Трэш-мода для взрослых

В Музее современного искусства PERMM прошел мастер-класс «Trash-Fashion для взрослых». В начале имидж-дизайнер Татьяна Жильцова рассказала о том, как известные дизайнеры используют для созданиях своих коллекций материалы, которые большинство из нас привыкли считать утилитарными - такие как мятая пищевая фольга, полиэтиленовые пакеты, клеенка, пластик и другие. А затем участники вместе с художником Любовью Шмыковой сами попробовали превращать невзрачные, на первый взгляд, и ненужные вещи в невероятные предметы одежды и аксессуары.

Сергей, участник мастер-класса: "У картона интересная структура, ее можно заминать. А идея… я бессознательно работаю. Я не знаю, как я приду к головному убору. Я в процессе. Мне нравится сам процесс".