Диалог с прокурором

Прокурор Пермского края Вадим Антипов встретился с молодежью Прикамья. Главной темой разговора стало противодействие распространению наркотиков, алкоголя и психотропных веществ на территории региона. Только за прошлый год правоохранители изъяли из незаконного оборота более 200 тысяч литров алкоголя и 88 килограммов наркосодержащей продукции. Сделано это было в том числе посредством привлечения общественности. Также Вадим Антипов обратил внимание присутствующих на участившиеся факты так называемого подсаживания несовершеннолетних на алкогольную или наркотическую зависимость.

Вадим Антипов, прокурор Пермского края: "Идет снижение преступности в целом по краю, в том числе преступность среди несовершеннолетних. При этом растет количество выявленных преступлений в отношении взрослых, которые своими действиями, к сожалению, приобщают несовершеннолетних к употреблению наркотиков либо алкоголя. Такие взрослые будут нести ответственность по всей строгости закона.