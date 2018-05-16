Началось комплектование групп в детских садах

В Перми началась процедура основного комплектования детских садов на 2018-2019 год. По заявлениям родителей специалисты департамента и районных отделов образования подготовили списки детей к зачислению и направили их в детские сады. О том, кого в какое учреждение определили, родителям сообщат по телефону, почтовой связью и электронной почтой, а также информация будет опубликована в личном кабинете пользователя на дошкольном портале. Сами родители, после того как получат уведомление, должны в течение пяти дней прийти в указанный детский сад и принести необходимые документы. Процедура уведомлений дополнительного комплектования начнется 25 июня, во время которого при наличии свободных мест будут сформированы списки в группы с 4-часовым и 12- часовым пребыванием.

Ольга Ершова, начальник управления департамента образования администрации г.Перми: "У нас просьба ко всем родителям в течение недели дождаться звонков из дошкольных учреждений, поскольку всю неделю будем процедуру уведомления осуществлять. Если так получилось, что не устраивает детский сад, в котором выделено место, в любом случае нужно подойти в этот детский сад и написать в нем заявление на перевод".