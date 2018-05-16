Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Дело о перепутанных младенцах: исков всё больше

Началось комплектование групп в детских садах

смотреть видео

очередь

В Перми началась процедура основного комплектования детских садов на 2018-2019 год. По заявлениям родителей специалисты департамента и районных отделов образования подготовили списки детей к зачислению и направили их в детские сады. О том, кого в какое учреждение определили, родителям сообщат по телефону, почтовой связью и электронной почтой, а также информация будет опубликована в личном кабинете пользователя на дошкольном портале. Сами родители, после того как получат уведомление, должны в течение пяти дней прийти в указанный детский сад и принести необходимые документы. Процедура уведомлений дополнительного комплектования начнется 25 июня, во время которого при наличии свободных мест будут сформированы списки в группы с 4-часовым и 12- часовым пребыванием.

Ольга Ершова, начальник управления департамента образования администрации г.Перми: "У нас просьба ко всем родителям в течение недели дождаться звонков из дошкольных учреждений, поскольку всю неделю будем процедуру уведомления осуществлять. Если так получилось, что не устраивает детский сад, в котором выделено место, в любом случае нужно подойти в этот детский сад и написать в нем заявление на перевод".

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 16.05.2018 в 16:44 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Дело о перепутанных младенцах: исков всё больше

Радиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурс

Нерест - сматывай удочки!

В крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалита

Пермь. Новости культуры

В Перми определяют самых быстрых спортсменов - пожарных

В Перми открылся городской исторический форум

В Перми мошенники обещали помощь в получении кредитов

Пермяки проверили знания о родном крае

Машина утонула в луже: последствия аварии на водопроводе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Дело о перепутанных младенцах: исков всё больше

Обратите внимание

в Перми

Началось комплектование групп в детских садах

В какой детсад определили ребенка, родителям сообщат по телефону, почтовой связью и электронной почтой.
16.05.2018 в 16:44

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Образование

Чемпионат мира по футболу не за горами

Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи вошёл в расширенный состав сборной Ирана.
16.05.2018 в 16:20

Метки: в Перми, Спорт

Дело о перепутанных младенцах: исков всё больше

В Перми продолжается рассмотрение дела о перепутанных 40 лет назад младенцах.
16.05.2018 в 16:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, в Кудымкаре

Радиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурс

В Пермском колледже имени Попова состоялось открытие краевого конкурса радиолюбителей.
16.05.2018 в 15:55

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника

Нерест - сматывай удочки!

Против браконьеров, выловивших в период нереста сетью 501 рыбу, возбуждено уголовное дело.
16.05.2018 в 15:11

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Преступления

В России

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

С 7 марта 2018 года начал действовать федеральный закон №48-ФЗ.
16.05.2018 в 15:36

Метки: В России, в Пермском крае

В «Ночь музеев» будет не до сна

19 мая во всех музеях страны состоится «Ночь музеев».
16.05.2018 в 13:00

Метки: в Перми, В России, Культура

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Началось комплектование групп в детских садахНачалось комплектование групп в детских садах

Чемпионат мира по футболу не за горамиЧемпионат мира по футболу не за горами

Дело о перепутанных младенцах: исков всё большеДело о перепутанных младенцах: исков всё больше

Радиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурсРадиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурс

Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующимДолжник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

Нерест - сматывай удочки!Нерест - сматывай удочки!

В крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалитаВ крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалита

Росреестр: В Прикамье половина земельных участков - «бесправные»Росреестр: В Прикамье половина земельных участков - «бесправные»

«Парма» завершила сезон«Парма» завершила сезон

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В «Ночь музеев» будет не до снаВ «Ночь музеев» будет не до сна

В Перми определяют самых быстрых спортсменов - пожарныхВ Перми определяют самых быстрых спортсменов - пожарных

«Ретро-гараж» перехал«Ретро-гараж» перехал

Перевозчики просят увеличить цену на проезд в общественном транспортеПеревозчики просят увеличить цену на проезд в общественном транспорте

Нужен велосипед и фонарик: В Перми пройдет ночная велопрогулкаНужен велосипед и фонарик: В Перми пройдет ночная велопрогулка

В Перми открылся городской исторический форумВ Перми открылся городской исторический форум

В Перми мошенники обещали помощь в получении кредитовВ Перми мошенники обещали помощь в получении кредитов

Пермяки проверили знания о родном краеПермяки проверили знания о родном крае

Машина утонула в луже: последствия аварии на водопроводеМашина утонула в луже: последствия аварии на водопроводе

Никаких простоев: Власти настаивают на сокращении сроков ремонта Коммунального мостаНикаких простоев: Власти настаивают на сокращении сроков ремонта Коммунального моста

Штрафы за киоски снизилиШтрафы за киоски снизили

В Пермском крае капитальный ремонт станет комплекснымВ Пермском крае капитальный ремонт станет комплексным

Ремонт Коммунального моста: строителям придали ускорениеРемонт Коммунального моста: строителям придали ускорение

В Перми ловили пьяных водителейВ Перми ловили пьяных водителей

Вы поедете на бал?Вы поедете на бал?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную