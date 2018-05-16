Нерест - сматывай удочки!
В Пермском крае возбуждены первые дела в отношении браконьеров. В запретной 2-километровой зоне от Камской ГЭС полицейские задержали двух мужчин. С использованием моторной лодки они осуществляли вылов рыбы сетью в виде квадрата подъемника.
В ходе досмотра в сети и моторной лодке транспортные полицейские обнаружили 501 экземпляр рыб различных пород. Пермским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей, осуществлявших незаконную добычу рыбы в нерестовый период.
На основании правил рыболовства установлены запреты на рыбалку в период с 1 мая по 10 июня - в Воткинском водохранилище, и с 5 мая по 15 июня - в Камском водохранилище.
В период с 15 апреля по 15 июня 2018 года ограничивается лов рыбы на всех остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края.
В период нереста осуществлять добычу рыбы запрещено всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки и только с берега с общим количеством крючков не более двух штук.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалита
Пермь. Новости культуры
В Перми определяют самых быстрых спортсменов - пожарных
В Перми открылся городской исторический форум
В Перми мошенники обещали помощь в получении кредитов
Пермяки проверили знания о родном крае
Машина утонула в луже: последствия аварии на водопроводе
Никаких простоев: Власти настаивают на сокращении сроков ремонта Коммунального моста
Штрафы за киоски снизили
В Пермском крае капитальный ремонт станет комплексным
Добавить комментарий: