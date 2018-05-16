Нерест - сматывай удочки!

В Пермском крае возбуждены первые дела в отношении браконьеров. В запретной 2-километровой зоне от Камской ГЭС полицейские задержали двух мужчин. С использованием моторной лодки они осуществляли вылов рыбы сетью в виде квадрата подъемника.

В ходе досмотра в сети и моторной лодке транспортные полицейские обнаружили 501 экземпляр рыб различных пород. Пермским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей, осуществлявших незаконную добычу рыбы в нерестовый период.

На основании правил рыболовства установлены запреты на рыбалку в период с 1 мая по 10 июня - в Воткинском водохранилище, и с 5 мая по 15 июня - в Камском водохранилище.

В период с 15 апреля по 15 июня 2018 года ограничивается лов рыбы на всех остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края.

В период нереста осуществлять добычу рыбы запрещено всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки и только с берега с общим количеством крючков не более двух штук.