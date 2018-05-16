Радиолюбителей Прикамья собрал краевой конкурс

Самые одаренные в радиотехнике и электронике. В Пермском колледже имени Попова состоялось открытие краевого конкурса радиолюбителей.

Этим детям не нужно подробно объяснять, что делать. Требуются только детали и рисунок, по которому они на скорость спаяют микросхему. Дмитрий Гулин на соревнования радиолюбителей приехал из Кизела. Говорит, дорога была тяжелее, чем задание.

Дмитрий Гулин (г. Кизел):

- Может, потом конструктором стану, возможно, ракетостроение.

Показатель того, что юный конструктор сделал всё правильно - мерцающая лампочка. На сборку микросхемы даётся один час, но большинство ребят справляются за 10-15 минут.

Андрей Карпов, преподаватель Пермского радиотехнического колледжа:

- Сейчас интерес возобновляется, когда-то это затихло, сейчас снова ребята увлекаются пайкой, сейчас развиваются микроконтроллеры, нужно знать азы пайки.

Региональный конкурс радиолюбителей проводится с 1982 года. Одно из самых показательных заданий - радиообмен. Говоря проще, ребятам нужно выйти в эфир.

Радиограмма представляет собой несколько столбиков пятизначных цифр. Здесь главное не запутаться и не запутать того, кто на твоей радиоволне.

Всеволод Чумарин: "Сложность заключается в том, для тех, кто говорит, правильная дикция и умение общаться с коллегами по команде. А для тех, кто принимает - быстро и вовремя записывать".

В этот раз в конкурсе принимают участие 60 юных радиолюбителей. Дима надеется не только привезти домой награду, но и в следующем году приехать в Пермь большой командой.