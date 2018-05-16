В крае начинается массовая вакцинация от клещевого энцефалита
В Пермском крае началась массовая вакцинация от клещевого энцефалита. В Прикамье прибыла очередная партия вакцины. Закуплено 60 тысяч доз для взрослых и 60 тысяч для детей. Это уже вторая партия вакцин. Первые 20 тысяч поступили в конце апреля, и были предназначены для людей из группы риска: работников леса, студентов-практикантов, детей. Поставить профилактические прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Приоритет будет отдан тем, кто ранее уже делал прививку, так называемая ревакцинация, пенсионерам и малоимущим. С разрешения родителей школьников привьют по месту учёбы.
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