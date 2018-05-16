Пермь. Новости культуры

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Выпуск 15 мая 2018 года. Главные темы:

- Балетную труппу Пермского театра оперы и балета покидают Инна Билаш и Никита Четвериков. Как сообщили в театре, со следующего сезона Инна будет танцевать в Цюрихе, а Никита вместе с женой Евгенией Четвериковой в Праге. 

- В Пермской Арт-резиденции открылась персональная выставка Игоря Шушпанова. Автор назвал её «Come back». Экспозиция объединила пластические и графические работы последних лет.

- В Музее современного искусства PERMM прошел мастер-класс «Trash-Fashion для взрослых». 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.05.2018 в 13:30 в рубрике - Вести Пермь

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