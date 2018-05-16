В Перми определяют самых быстрых спортсменов - пожарных

Самых быстрых спортсменов - пожарных определят сегодня на пермском стадионе "Динамо". Открытые всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди детей и молодежи проходят в Перми с 2012 года, они посвящены памяти мастера спорта международного класса Юрия Поликарпова.

Сильнейшие сборные из 14 регионов страны за три дня должны преодолеть полосу препятствий, эстафету 4 по 100 метров, определить лучших в боевом развёртывании, взять штурмом 3-х этажную учебную башню. Все дисциплины - в соответствии с европейской программой (СИТИЭФ).

Интересно на «Динамо» не только спортсменам, но и зрителям. Для гостей открыта выставка пожарной техники, работают интерактивные площадки, где можно примерить спецкостюм огнеборца, запустить робота; ответить на вопросы викторины, прокатиться на квадроцикле. Для всех - бесплатное угощение, приготовленное на полевой кухне.

И, пожарную технику, и состязания можно увидеть сегодня. Вход на стадион "Динамо" для всех желающих - свободный. В заключительный день соревнований участники преодолеют 75-метровую полосу препятствий и пожарную эстафету. Торжественная церемония закрытия и награждение призёров начнётся в 14.30.