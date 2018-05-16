В Перми мошенники обещали помощь в получении кредитов
Очередной вид мошенничества раскрыли пермские полицейские. Фигурантами уголовного дела выступают 12 сотрудников компании «Кредитный договор», которые занимались псевдопомощью в получении кредитов, и делали это не безвозмездно.
Василий Бутолин, заместитель начальник СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю: "Обещали оказать помощь в получении кредита, независимо от кредитной истории клиента. Брали с граждан денежные средства, заверяя, что эти деньги являются гарантией их платежеспособности. В большинстве своем потерпевшим отказывали в выдаче кредитов. Но если кредит выдавался, то впоследствии преступники просили с выданной суммы выплатить им 10%".
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