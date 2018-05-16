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Пермяки проверили знания о родном крае
Третий год подряд в Перми пишут краеведческий диктант. 7 муниципальных библиотек весь день принимали желающих попробовать свои силы. 25 вопросов посвящены истории города, каждого его района в отдельности и известным горожанам всех времен. Семь «знатоков», которые напишут тест без ошибок, будут отмечены подарком. Это одна из книг Алексея Иванова.
Юлия Волегова: "Вопросы сложные, читая их, понимаешь, что ты не так подкован в краеведении, как стоило бы. Об этом много говорят, мы сначала не слышим или не замечаем, но это стоит знать".
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