Машина утонула в луже: последствия аварии на водопроводе
Коммунальная история. В пермском Закамске на улице Липатова накануне ночью прорвало магистральный водопровод. Всю округу затопило напрочь. С утра автомобилисты передвигались здесь чуть ли не вплавь. Но этим уже никого не удивить. Однако новоявленный водоем подмыл грунт, и в образовавшуюся яму, на первый взгляд похожую на обычную лужу, угодил автомобиль. Водитель Руслан Шелунцов чудом успел выбраться, пока машина тонула. Днем глубоководное озерцо осушили, и хозяин отечественной легковушки смог ее достать. Возместит ли ему кто-нибудь нанесенный материальный и моральный вред - пока не ясно. Молодой человек, правда, об этом пока даже не думал. Считает, что очень повезло, что остался жив.
Руслан Шелунцов, водитель автомобиля: "На середине пути машина ушла под воду, меня начало затапливать, я выбрался. У меня пока шок".
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