Никаких простоев: Власти настаивают на сокращении сроков ремонта Коммунального моста
В социальных сетях в интернет и в приемной пермского мэра появились первые жалобы горожан на бездействие подрядчика, который занят ремонтом Коммунального моста через Каму. Мол, перегородили половину проезжей части, а сами не работают. Такую картину утром наблюдали многие.
Стоя в пробках, водители изучают, как идёт ремонт. В итоге много жалоб на то, что строители не торопятся.
Александр Коршунов: "Сегодня утром такую ситуацию наблюдал. Вся техника стояла вдоль ограждений и тротуара, и никого из людей даже не было".
Объяснить причины потребовал у подрядчика глава Перми Дмитрий Самойлов. Строители заверили, что темп прибавится после того, как будет снят старый слой гидроизоляции - укладка нового пойдёт быстрее.
Айк Казарян, заместитель директора по строительной части подрядной организации: "Мы идём по графику, график - до 5 июня открыть первую полосу движения в асфальтовом покрытии. 12-го числа - в День города движение будет восстановлено. Потом приступим ко второй полосе, обратно в город".
Простои техники по утрам здесь объяснили пересменкой. Главу Перми такой ответ не устроил - он поручил сократить сроки ремонта.
Подрядчик заявил о готовности к пристальному вниманию со стороны властей и пермяков, которые утром спешат на работу и возмущены, если видят простаивающую технику. Решено скорректировать график и изменить время пересменки.
Коммунальный мост был построен более полувека назад. Чтобы оставаться в строю, теперь требует постоянных работ.
Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Я ещё раз хочу попросить жителей Перми о мудрости и терпении, а мы будем требовать с подрядчика выполнения работ по графику, и с опережением, и с надлежащим качеством".
Контролировать работу подрядчиков могут и водители. Как заявлено, уже с 16 мая не должно быть простоев в часы пик.
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