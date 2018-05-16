Штрафы за киоски снизили

Бизнесмены смогли уговорить депутатов краевого парламента снизить размер штрафов, которые заложены в законопроекте об административных правонарушениях и касаются нестационарных торговых объектов. Также договорились теперь постоянно встречаться, прежде чем проект станет законом.

В Законодательном собрании Пермского края прошло открытое заседание рабочей группы, занимающейся обновлением закона об административных правонарушениях. Широкий резонанс предлагаемые изменения получили в среде малого бизнеса - владельцев многочисленных уличных киосков и ларьков.

В свои 76 лет дом Екатерины Безгодовой на улице Ленина неплохо сохранился, сказывается бережное обслуживание. Содержать здание помогают 3 киоска, которые исправно платят аренду. При этом здесь все понимают, что в исторической части города и такие строения должны выглядеть соответственно.

Екатерина Безгодова, председатель ТСЖ «Ленина, 69»: "Дом является частью облика Перми, и мы понимаем, что павильоны, которые стоят на центральной улице, должны соответствовать".

Наведению порядка должен способствовать обновленный закон об административных правонарушениях. С такой логикой депутаты Законодательного собрания принимают изменения в первом чтении, далее начинаются рабочие моменты.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Уважаемые коллеги, к этому дню в Законодательном собрании проделана большая работа. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, сегодня есть необходимость обсудить предлагаемые изменения".

Заседание рабочей группы открытое, так что свое мнение выражают не только депутаты и эксперты, но и бизнесмены, и представители ТСЖ. Общее мнение - изменения необходимы, весь вопрос в форме.

Наталья Романченко, председатель правления Пермского краевого союза потребительских обществ: "Наши задачи две. Это благоустройство и эстетический вид города, в котором мы живем. И второе - это обеспечение населения качественными продуктами питания".

Новый закон призван бороться с незаконной торговлей. Размер нынешних штрафов зачастую вызывает у торговцев улыбку, заплатил - и торгуй себе дальше.

Больше всего нареканий со стороны общественности вызвал первоначально предложенный размер штрафов. За повторное нарушение правил торговли юридическое лицо могло заплатить до миллиона рублей. В итоге, еще раз посчитав финансовые возможности уличной торговли, депутаты предлагают снизить денежное наказание почти в 3 раза, при этом сумма не постоянна и будет зависеть скорее от территории.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Эту вилку надо сохранять именно для того, чтобы учитывать экономическое состояние субъекта предпринимательства. Это совершенно разные величины в Чердынском районе, в Пермском районе и в городских округах".

Сейчас перед принятием окончательного решения депутаты еще раз постараются взвесить все за и против. И это не последнее заседание с привлечение общественников. Срок подачи поправок для нового закона установили максимальный - до 1 июня.