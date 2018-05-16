В Пермском крае капитальный ремонт станет комплексным

В отношении капитального ремонта в Пермском крае отныне главным словом будет комплексный. Таким будет и обследование, и собственно ремонт. Вице-премьер краевого правительства Антон Удальев с коллегами провел одну из таких проверок. И рассказал, как будет строиться работа в этом году.

В квартиру к Геннадию Исинбаеву не пошли, сразу отправились на крышу многоэтажки на улице Горького. Обзор хороший, а вот качество покрытия никуда не годится.

Геннадий Исинбаев: "Уже три года течет крыша, вопрос капитального ремонта назрел".

Именно это и стало темой для обсуждения. Ремонт в доме должны провести, при этом комплексный. Это нововведение 2018 года - комплексно ремонтировать внутри или снаружи.

Крыша дома - это как раз один из элементов капитального ремонта. Если речь идёт о комплексном наружном ремонте, то это - кровля, фасад и фундамент.

Для того чтобы в тему погрузиться, участники обследования решили не ограничивать себя кабинетным форматом, а конкретно посмотреть, что требуется домам, будь то крыша, подвал или стены.

Алгоритм ремонта - обследование дома, создание технического задания на определённый вид работ, разработка проекта и далее аукцион по поиску подрядчика.

А как принимается решение, будут комплексные работы наружные или внутренние?

Илья Дёмин, начальник отдела капитального ремонта Фонда капитального ремонта Пермского края: "Это всё после того, когда выполняется само комплексное обследование, в том числе согласовывается с управляющей компанией и с самими жителями".

Это дела года наступившего, но есть ещё так называемые «хвосты», которые сейчас закрывают. Вот дом на Монастырской. В планах 2017 года была замена теплосетей, однако подрядчик не справился. В итоге фондом капремонта договор был расторгнут, найден новый исполнитель и работы закончили уже в феврале.

В этом году в планах по капремонту - порядка 300 многоквартирных домов, чуть больше планируется отремонтировать строений снаружи, чем внутри.

Антон Удальёв, и.о. заместителя председателя Правительства - руководитель РСТ Пермского края: "Для того чтобы мы могли спокойно выходить на ремонт любого дома, мы должны в любом случае получать нормальную собираемость от жителей. Поэтому я рекомендую настоятельно - не забывать платить взносы за капитальный ремонт".

Что касается собираемости, по данным фонда, в прошлом году она составила более 90 процентов, превысив показатели позапрошлого в полтора раза.