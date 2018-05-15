Ремонт Коммунального моста: строителям придали ускорение

Пермские власти потребовали ускорить ремонт моста через Каму. 10 мая на Коммунальном мосту начались плановые работы. В настоящее время ограничено движение на двух полосах в направлении «из города» на участке от улицы Окулова до середины моста. Первый этап работ был рассчитан до 8 июня. Теперь сроки сдвинули на 3 дня, первый этап должен завершиться 5 июня. С 13 июня планируется перекрытие следующего участка.

Требование ускорить работы озвучил глава Перми Дмитрий Самойлов, сославшись на значительные неудобства для горожан. Первым средством для ускорения назвали отсутствие перекуров и перерывов в работе.

Подробности выясняла Мария Костарева.