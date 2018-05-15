В Перми ловили пьяных водителей

133 водителя в состоянии алкогольного опьянения были задержаны в минувшие выходные на территории Пермского края, 35 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 22 в принципе не имели права управления транспортным средством.

С 11 по 13 мая в Прикамье было зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 35 получили травмы разной степени тяжести, в том числе пятеро детей.