В Перми ловили пьяных водителей
133 водителя в состоянии алкогольного опьянения были задержаны в минувшие выходные на территории Пермского края, 35 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 22 в принципе не имели права управления транспортным средством.
С 11 по 13 мая в Прикамье было зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 35 получили травмы разной степени тяжести, в том числе пятеро детей.
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