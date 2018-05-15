Вы поедете на бал?

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Дамы в пышных платьях, кавалеры во фраках. В Доме Дягелева воссоздали атмосферу излюбленного развлечения дворян 19-го века - губернский бал. В старину приглашение на подобного рода мероприятия высылали заранее, как минимум, за 7-10 дней до торжества. Это делалось для того, чтобы участники смогли подготовить наряды. Как всё проходило в 21-м веке?

 

По правилам бала, гости начинают съезжаться после шести вечера, их обязан встретить хозяин. Когда все в сборе, можно начинать бал торжественным полонезом.

 Среди почетных гостей на губернский бал прибыли архитектор Свиязев, доктор Граль, земский деятель Дмитрий Смышляев, государственный деятель Василий Татищев, который и основал город Пермь 295 лет назад, решив построить здесь Егошихинский медеплавильный завод.

  Татьяна Подбельская, руководитель школьного театра «Дебют»: "Мы посвятили наш губернский бал юбилею города Перми, и поэтому собрали всех тех людей, которые прославили наш город, хоть они и жили в разное время, но мы решили, что это условность бала позволит нам их объединить".

Погрузившись в историю Пермской губернии, школьники сами придумали сюжетную линию, распределили роли. Восьмиклассник Артур Парим, например, перевоплотился в Дмитрия Смышляева.

Артур Парим, участник бал: "Он был меценатом, градостроителем, мне он показался интересной личностью, захотелось сыграть эту роль".

Балы в 19 веке были излюбленным развлечением публики. Приглашение на него высылали заранее, как минимум, за 7-10 дней до торжества. Это делалось для того, чтобы дамы смогли подготовить новое платье. Юле Пальяновой наряд помогала шить мама, вместе им нужно было создать образ слегка легкомысленной, доброй и честной барышни.

Юля Пальянова, участница бала: "Я перечитала много литературы, пересмотрела множество фотографий, по сути это платье - комбинация того, что мне понравилос".

Дамы в пышных платьях , молодые люди в костюмах и фраках. Все в лучших традициях 19 века. И все танцуют. За полонезом следовали вальс, полька, кадриль и душа бала - мазурка. Завершил бал котильон. Но помимо танцев и обеда гости развлекались играми : картами и фантами.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.05.2018 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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