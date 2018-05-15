Первоклассники выращивают кофейные деревья

Пермские школьники стали участниками проекта «Кофейное зернышко». В течение четырех месяцев первоклассники гимназии №4 имени братьев Каменских будут выращивать у себя дома кофейные деревья из плодов кофе, которое растет в Ботаническом саду Пермского университета. Вместе с учеными первоклассники высаживали аравийский кофе сорта «Арабика». В небольших стаканчиках с землей сделали углубление, куда посадили зернышко. Через полтора месяца после посадки при умеренном поливе и температуре в 20 градусов из земли должны появиться маленькие ростки. Первые плоды с дерева можно будет собрать спустя два года.

Ученики гимназии №4: "У меня дома растет кактус, но я порадую сегодня родителей. Моя мама любит кофе. Если вырастет, то я еще раз посажу кофейное дерево".