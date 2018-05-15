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В Перми изменили движение и перенастроили светофоры

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На перекрёстке улиц Желябова и Трамвайной в Дзержинском районе запрещён левый поворот. Это связано с ремонтом Коммунального моста, новые правила должны упростить проезд в сторону моста Красавинского. Запрещён левый поворот на улицу Желябова для транспорта, который движется по улице Трамвайной со стороны улицы Дзержинского. На этом же перекрёстке увеличат фазу работы разрешающего сигнала светофора для тех, кто едет в направлении Красавинского моста. И это не единственное изменение.

Максим Кис, руководитель МКУ "Пермская дирекция дорожного движения": "Перенастроены некоторые светофоры, прежде всего светофор у ДКЖ, светофор на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. Будут дорегулироваться светофор Куфонина – проспект Парковый, будет удлинён в утреннее время в сторону въезда в город, со стороны Куфонина. Будет изменен режим работы светофора Подлесная - Зои Космодемьянской".

С 10 мая по 8 июня ограничено движение на Коммунальном мосту Перми на двух полосах в направлении из города, от улиц Окулова до середины моста. За это время здесь планируют заменить асфальт, защитный слой и гидроизоляцию. С 8 июня движение восстановят, но ненадолго. Уже с 13 июня начнутся ремонтные работы на следующем участке моста.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.05.2018 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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