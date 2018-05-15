Пермский край. Неделя за 159 секунд

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Пока по 15, но скоро по 20. Это про повышение цены платной парковки в центре Перми. Обещают, что все случится в июне. Всего в центре Перми сейчас ежечасно деньги приносят 2,5 тысячи машиномест. Спрос есть. Говорят, что в среднем пустует только одно из каждого десятка. С января по март город потратил на обслуживание платных парковок чуть меньше пяти миллионов рублей. Заработал чуть больше десяти. Теоретически есть еще 22,5 миллиона. Это общая стоимость штрафов для жадных и неаккуратных водителей. Монетизация наложенных взысканий зависит от того, насколько все наказанные дисциплинированы в расчетах.

СТАРТ НЕДЕЛИ

Водителям - теперь не в ГИБДД, а в МФЦ. Многофункциональные центры Перми и Березников с 10 мая выдают водительские удостоверения. Правда, пока не всем, у кого есть на это право. Для начала восстанавливают потерянные и меняют просроченные. Ждать готовый документ чуть долше, чем в автоинспекции. Зато многим просто идти ближе. Да и фотографироваться заранее не нужно. Все сделают прямо на месте. Говорят, что в МФЦ на очереди выдача прав начинающим водителям и регистрация автомобилей.

ПЕРСОНА НЕДЕЛИ

Вениамин Сухарев. 9 мая ему исполнилось бы 80 лет. День его рождения пермские нефтяники давно считают самой настоящей корпоративной датой. Хотя бы потому, что не будь Сухарева, еще неизвестно, как повернулась бы в постперестроечное время вся нефтяная история Прикамья. Именно Сухарев в свое время сделал так, что между понятиями «нефть» и «ЛУКОЙЛ» в регионе был поставлен знак равенства. Он навсегда вошел в неофициальный клуб великих пермских директоров, людей, чьи дела сделали Пермь и Пермский край сильнейшим промышленным регионом России.

ОБЪЕКТ НЕДЕЛИ

Архаика, но только с виду. Стало известно, как будут выглядеть уже широко разрекламированные пермские часы, отсчитывающие время в обратную сторону. Запустят их в день города. А остановят через пять лет. В день, когда Перми стукнет три сотни. До тех пор мегадевайс будет постоянно показывать точное время, оставшееся до юбилея. За точность призвано отвечать электронное устройство с интерактивным экраном. За широту размаха - конструкция в стиле стим-панк: деревянные колеса, шестерни, железные передачи. Вся конструкция разборная, антивандальная, влагозащищенная, морозо- и жароустойчивая. Высота - не меньше пяти метров. Автор - Рустам Исмагилов. Будущее место расположения - сквер имени Татищева.

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Ну-ка все вместе. Тонкости и детали другого знакового объекта - пермской эспланады - предложено обсудить всем желающим. Портал «Управляем вместе» запустил целый виртуальный проект. Этакое LEGO - конструирование с далеко идущими последствиями. Менять можно абсолютно все: будущие деревья, форму фонарей, цвета подсветки, контуры газонов и много чего еще. Дальше все просто: самые популярные варианты запустят в работу. Голосовать можно до 10 июня. Для этого всего лишь нужна регистрация на ресурсе. Небольшая условность, которая, однако, позволит причислить себя к соавторам глобального проекта.