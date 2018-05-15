Главный хормейстер театра Виталий Полонский стал лауреатом «Строгановской премии - 2017» в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства». Виталий Анатольевич номинировался на премию за постановку оперы Алексея Сюмака Cantos, а также за организацию серии концертов-променадов в пространстве выставки «Строгановы-коллекционеры» в Пермской художественной галерее. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 26 мая в Москве.