Пермяки пишут Краеведческий диктант

Какое животное изображено на гербе и кто основал пермское хореографическое училище? Пермяков ждут в городских библиотеках в каждом из семи районов. Под девизом «Горжусь историей Перми» проходит третий краеведческий диктант. Проверить свои знания участникам предстоит в 25 вопросах, посвященных основанию города, историческим именам и своему району. Три варианта ответа, время написания теста не ограничено. Результаты будут известны уже завтра. Семь «знатоков», которые напишут тест без ошибок, будут отмечены подарком - одной из книг Алексея Иванова. Написать тест можно сегодня в течение дня до 19 часов.