Пермяки пишут Краеведческий диктант
Какое животное изображено на гербе и кто основал пермское хореографическое училище? Пермяков ждут в городских библиотеках в каждом из семи районов. Под девизом «Горжусь историей Перми» проходит третий краеведческий диктант. Проверить свои знания участникам предстоит в 25 вопросах, посвященных основанию города, историческим именам и своему району. Три варианта ответа, время написания теста не ограничено. Результаты будут известны уже завтра. Семь «знатоков», которые напишут тест без ошибок, будут отмечены подарком - одной из книг Алексея Иванова. Написать тест можно сегодня в течение дня до 19 часов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Закамске автомобиль провалился в яму
Пермь. Новости культуры
Пермь. Вести Спорт
Молодчиков с битами задержали по горячим следам
Как свести к нулю уровень производственного травматизма
Прогноз погоды на неделю
К акции «Удобная электричка» присоединился микрорайон Голованово
Отопительный сезон завершен - начинаются опрессовки
В Перми стартовала всероссийская акция по борьбе с ВИЧ
Огнеборцы Прикамья борются с лесными пожарами и палом сухой травы
Добавить комментарий: