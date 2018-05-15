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В Закамске автомобиль провалился в яму

яма

В Закамске с самого раннего утра ликвидировали последствия коммунальной аварии. Из-за прорыва водопровода диаметром 300 миллиметров был подмыт грунт, в образовавшуюся яму провалился отечественный автомобиль, водитель успел выбраться и практически не пострадал, а вот машину придется восстанавливать, из ямы ее доставали с помощью эвакуатора. Сейчас без воды в этом районе остается почти 2 тысячи человек. Коммунальные службы обещают устранить аварию в самое ближайшее время. Участок на пересечении улиц Магистральная и Липатова огородили, чтобы подобные истории не повторялись.

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 15.05.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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