В Закамске автомобиль провалился в яму
В Закамске с самого раннего утра ликвидировали последствия коммунальной аварии. Из-за прорыва водопровода диаметром 300 миллиметров был подмыт грунт, в образовавшуюся яму провалился отечественный автомобиль, водитель успел выбраться и практически не пострадал, а вот машину придется восстанавливать, из ямы ее доставали с помощью эвакуатора. Сейчас без воды в этом районе остается почти 2 тысячи человек. Коммунальные службы обещают устранить аварию в самое ближайшее время. Участок на пересечении улиц Магистральная и Липатова огородили, чтобы подобные истории не повторялись.
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