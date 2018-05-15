Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- Главный хормейстер театра Виталий Полонский стал лауреатом «Строгановской премии - 2017» в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства».
- В пермском Доме народного творчества "Губерния" в эти выходные прошли Дни Кудымкара.
- Дамы в пышных платьях, а кавалеры во фраках, в Доме Дягелева воссоздали атмосферу излюбленного развлечения дворян 19-го века - губернский бал.
- "Зарница" - военно патриотическая игра, посвященная Дню Победы и 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, прошла в Перми в микрорайоне Новобродовский.
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