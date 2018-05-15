Пермь. Вести Спорт

Темы выпуска 14.05.2018:

-Баскетболисты Пармы завершили сезон, не наиграв на стадию плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ.

-В заключительном 30-м туре Чемпионата России красно-черные сыграли по нолям с «Ахматом» из Грозного.

-Женский футбольный клуб «Звезда-2005» поздравляет своего тренера Максима Чадова с днём рождения. С начала сезона футболистки идут без поражений. И после четырех туров лидируют в турнирной таблице Первенства страны высшей лиги.