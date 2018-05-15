Молодчиков с битами задержали по горячим следам

В Перми сотрудники уголовного розыска раскрыли по горячим следам два разбоя. Компания из четверых молодых людей сначала напала на двух прохожих в Дзержинском районе, причинив им множественные травмы и похитив ценные вещи и деньги. Затем разбойное нападение было совершено в Мотовилихе в отношении 24-летнего мужчины. При совершении обоих преступлений злоумышленники использовали биту. В результате проделанной работы сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. Всех четверых задержали по горячим следам. Ими оказались жители краевой столицы в возрасте от 19 до 21 года.

Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время следствие располагает информацией о совершении трех таких разбойных нападений на двух прохожих в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихе и еще двух граждан в Кировском районе Перми. Во всех случаях жертвам были причинены множественные телесные повреждения.